INE identifica a más de 6,000 personas desaparecidas mediante huellas dactilares

Para la confirmación de la identidad no basta que el perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada y se cierre así el caso de una posible persona reportada como desaparecida o no localizada.

Esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento del INE, por lo que no es posible saber el número de casos que han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada.

El documento destaca además que de 2016 a 2022 el INE ha firmado 19 convenios de colaboración.

El primero de estos, con la entonces Procuraduría General de la República –ahora Fiscalía General de la República–; las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y los Institutos de Servicios Médicos Forenses (Semefos) de las entidades federativas.