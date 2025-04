Ceci Flores acusa negligencia de CNDH; agradece diálogo con Gobernación

Crítica de las políticas del gobierno en materia de búsqueda y seguridad, Flores agradeció el diálogo con la Secretaría de Gobernación porque fue la primera vez en 10 años, dijo la buscadora, que se reunió con autoridades de primer nivel.

"Espero que hoy las cosas cambien y nos puedan dar un poquito de atención. En primer lugar (agradecer) a la presidenta por darnos la oportunidad de ser escuchadas", expresó.

Anuncia Segob equipo multidisciplinario

En su oportunidad, Rodríguez defendió la propuesta presidencial para mejorar la atención del fenómeno de las desapariciones y anunció la integración de un equipo multidisciplinario para atender a las víctimas sin omisiones ni corrupción.

"Vamos a integrar un equipo multidisciplinario de diferentes entidades, no solamente es la Secretaría de Gobernación; hoy estamos aquí con la FGR y con otras dependencias para que tengamos herramientas suficientes, conocimientos y formación para brindar la atención necesaria y fortalecer la colaboración interinstitucional, con el fin de priorizar la atención a personas víctimas", señaló.

"Yo estoy diciendo, lo he dicho anteriormente, que no vamos a tener un tema de omisiones, no vamos a permitir la cuestión de la corrupción en lo relativo a los desaparecidos, porque es un tema importante para nosotros, si no, no vamos a poder avanzar.

La secretaria anunció que se van a "poner responsabilidades" específicas a las áreas de la dependencia e instruyó a sus funcionarios a actuar con sensibilidad y compromiso.

"Que se concienticen de que estamos hablando con personas. Yo les estoy diciendo que ser secretaria de Gobernación es de paso; estoy aquí, ya mañana no sé. Pero, ser mamá o abuela, eso es para siempre, para mi vida. Entonces que, por lo menos el tiempo que yo esté de servidora pública, ponga atención", sostuvo.

"Yo quiero ser el ejemplo de mis compañeros, de atender, de escuchar. A lo mejor no resolvemos mañana, pero vamos a hacer todo el intento y el compromiso por servir y servir bien".

La titular de la Segob invitó a Ceci Flores y a los colectivos a mantener el diálogo para avanzar en la atención de sus necesidades y sus quejas.

"En la atención de incorporar sus observaciones en las reformas legales que se proponen y acompañarlos en la labor que realizan todos los días. Porque sus hijos e hijas merecen ser encontrados y ustedes merecen verdad, justicia y paz", dijo.