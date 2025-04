Al finalizar su mensaje, la encargada de la política interna del país anunció que se retiraría por un momento para atender otros asuntos.

“Aprovecho para decirles que me voy a retirar para hacer dos cosas. Uno, que tengo que ir al Congreso a recibir a una invitada por media hora, y otro, que tengo que ir al hospital a ver a mi nieto. No lo he visto en tres días y estoy así porque está en el hospital, pero regreso con ustedes, aquí voy a estar”, planteó la secretaria.

Madres buscadoras se opusieron a la ausencia de la secretaria, quien desde este lunes se reúne con familiares de personas desaparecidas para escuchar posibles propuestas que puedan incluirse a las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las desapariciones en el país.

“Esto para nosotros es importante, (...) todos estamos haciendo un sacrificio”, señalaron las madres buscadoras.

La secretaria se retiró por unos minutos del encuentro con la promesa de volver y escuchar los posicionamientos, sin embargo, volvió a la reunión y ocupó su lugar al centro de la mesa de diálogo.

En el tercer encuentro que sostiene con familiares de personas desaparecidas, la secretaria Rosa Icela Rodriguez afirmó que no se quieren simulaciones.

“No estamos nosotros con el consentimiento para crear contextos de impunidad, de omisiones y menos contextos de corrupción. No queremos simulaciones, no queremos que sea una reunión y una llamarada de un día”, indicó.

La secretaria se comprometió a realizar una nueva reunión con los colectivos de familiares para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.

“A lo mejor no es una fecha, son dos o tres fechas y vamos planeando para atendernos como se merecen, porque cada caso es importante, cada vida es importante, cada desaparición es importante”, afirmó.