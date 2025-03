Con marcha y plantón en el Zócalo, CNTE exige que se atiendan sus demandas

“Quien crea que eso es una posición de debilidad, está buscando alguien que no tiene sensibilidad con los maestros y esa no soy yo”, declaró.

Pero esto no fue suficiente para la Coordinadora Nacional, que señala al gobierno de no resolver el fondo de las problemáticas. Según el sindicato disidente, congelar la edad mínima de jubilación no cumple con su demanda de volver al sistema de retiro sin Afores.

Señala, además, que solicitó a la presidenta una reunión de seguimiento al diálogo el 20 o 21 de marzo, pero Sheinbaum la programó para el 8 de mayo.

“El paro de 72 horas sigue en pie, estamos solicitando a la presidenta que atienda a la Coordinadora en lo inmediato”, exigió la CNTE.

Una vez que todos los contingentes lleguen al Zócalo y refuercen el plantón, la CNTE realizará una asamblea. Ahí definirá las acciones a seguir en los próximos días y decidirá si se va a paro indefinido.

La presidenta Sheinbaum presentó la iniciativa de reforma al ISSSTE el pasado 7 de febrero. La enmienda planteaba congelar los pagos del fondo de vivienda de algunos trabajadores y permitir que el FOVISSSTE construya casas. Ahora, esos objetivos se ordenarán mediante decretos presidenciales, sin reforma.

El magisterio se opuso a la modificación, al argumentar que aumentaría las cuotas que los trabajadores del Estado aportan al ISSSTE de su salario. Así que la CNTE organizó otras protestas en el país a principios de marzo.

Sheinbaum descartó el incremento de cuotas desde el principio y aceptó dialogar con los profesores, que hoy continúan en paro pese a la reunión y los acuerdos.