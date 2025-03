Sheinbaum publicará decreto para cumplir acuerdos a maestros; CNTE mantiene paro

Además se comprometió a realizar foros en escuelas para diseñar con los maestros un modelo alternativo de asignación de plazas docentes, debido a que el magisterio exige la eliminación de la Unidad del Servicio de carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Quien crea que eso es una posición de debilidad, está buscando alguien que no tiene sensibilidad con los maestros y esa no soy yo”, declaró Sheinbaum.

Las modificaciones al FOVISSSTE, que también consideran que este organismo pueda construir vivienda, se aplicarán mediante un decreto presidencial, sin necesidad de reformar la Ley del ISSSTE, afirmó.

Paro de la CNTE

Pese a estos acuerdos, la CNTE mantiene su convocatoria a realizar un paro nacional de 72 horas a partir de este miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional.

El magisterio disidente colocó un plantón desde la madrugada, con decenas de casas de campañas instaladas en la Plaza de la Constitución, aunque la reunión con la presidenta tenía por objetivo detener esas movilizaciones.

La presidenta agregó que continuará el diálogo con la CNTE y también con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al considerar que sus demandas son justas y que hubo confusión sobre el contenido de la reforma al ISSSTE.

¿Qué hubiera pasado si dejamos la ley? ¿Qué hubieran dicho de la presidenta? Autoritaria", Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A decir de Sheinbaum, la reforma del ISSSTE se frenó, pero no los beneficios que contenía para los trabajadores del Estado, los cuales se incluirán en el decreto que publicará.

“Retiramos la ley para evitar cualquier confusión, pero garantizamos el beneficio del FOVISSSTE, que era una solicitud desde hace tiempo de los maestros. Eso lo vamos a hacer por decreto”, indicó.

También detalló que se revisarán los fondos públicos para la jubilación de los trabajadores del Estado y, mientras tanto, se congelará la edad de retiro, pues la Ley del ISSSTE de 2007 establece que se aumente cada dos años. Por ese motivo, recordó, ella misma fue promotora de amparos en contra de aquella reforma.

“Entonces, por supuesto que soy sensible a ellos, si participé en esa lucha. El tema es que hay que ver qué recursos. No se puede prometer para lo que no hay recursos”, acotó.