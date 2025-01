Trabajadores del Poder Judicial amagan con otro paro por recorte a prestaciones

En diciembre, los diputados decidieron reducir en 13 mil 117.2 millones de pesos el presupuesto solicitado por el CJF.

Por eso, el 14 de enero ese organismo envío un oficio a sus trabajadores en el que apuntó que debido a ese ajuste “se adoptarán otras medidas con el fin de preservar los salarios y prestaciones de los funcionarios''.

Fue para evitar afectaciones que la semana pasada se gestionó un encuentro con la Secretaría de Gobernación (Segob) para pedir una ampliación de recursos.

Hasta en tanto eso no se concreta la Judicatura decidió poner un tope de 2% de aportación del CJF al Seguro de Separación Individualizado de los trabajadores(SEGSEI), así como al Fondo de Reserva Individualizado (FORI), que son prestaciones otorgadas al momento de jubilación o renuncia de trabajadores.

Antes de esa decisión, la Suprema Corte, que también tuvo un recorte directo a su gasto, éste por 714.4 millones de pesos, también tomó otras medidas que afectaron a los trabajadores: redujo 158 millones de pesos el monto destinado a pagos de bono de fin de año de empleados operativos y secretarios auxiliares, amén de reducción de gasto de 50% en el comedor y aumento en la cuota de recuperación.

Por eso hoy, en la movilización los trabajadores exigieron pagos completos de prestaciones, pues al no hacerlo “se incumple con el artículo décimo transitorio de la reciente reforma judicial, en la que expresamente se indicó que los derechos laborales de todos los trabajadores no se verían afectados”, advirtió Aguayo.

Al frente de un contingente, la dirigente reiteró que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial ni el Sindicato renovación -que han anunciado paros en algunos estados- “no nos representan”, pues el año pasado no se sumó a las movilizaciones en rechazo a la reforma judicial que, ahora se ve, sí afectó a los trabajadores.

Aún así, Aguayo dijo que si no se restituyen las prestaciones completas podría analizarse la posibilidad de ir a otro paro nacional de labores como el de 2024.

La vocera, quien es también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, acusó que el recorte "tan agresivo" al PJF debe resarcirse con recursos extra al CJF, pues el pago no está sujeto a negociación.

Las prestaciones íntegras “son derechos laborales que tenemos reconocidos y que han sido conquistas a través de muchos años de lucha de trabajadores del PJF. Así como los mismos derechos, prerrogativas y prestaciones que tienen en todas las dependencias de gobierno de este país, de esa misma manera nosotros estamos saliendo a exigir que se nos respeten", aseveró.

"No vamos a ver si el Consejo nos garantiza que va a hacer economías para ver si le alcanza. Queremos el pago correcto y completo de todas nuestras prestaciones. Nosotros no negociamos con el Consejo si trabajamos o no, si cumplimos con una cuenta a la semana de asuntos que tenemos que llevar a cabo. De esa misma manera estamos exigiendo que no hay negociación alguna con nuestras prestaciones”, sostuvo la vocera.