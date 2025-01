Migrantes en EU, entre la preocupación e incertidumbre de ser deportados

"Por culpables vamos a pagar inocentes"

Al igual que Martín, Iliana lleva dos años en California, uno de los seis estados con mayor número de migrantes sin documentos legales. Cuando ella cruzó la frontera norte para llegar a Estados Unidos, dejó en Oaxaca a su hijo Éder de 4 años para no arriesgarlo al cruce.

“No fue fácil tomar la decisión de migrar. Lo que me detenía era mi hijo. Yo sabía que durante cierto tiempo no iba a poder verlos (a mi familia), darles un abrazo o platicar en persona con ellos; iba a ser algo imposible. Al llegar aquí, no sabes si ellos están enfermos, no sabes si al regresar de Estados Unidos, los vas a encontrar o no. Esas son las decisiones más difíciles que uno puede tomar”, cuenta la mujer de 31 años.

Iliana señala que las declaraciones de Donal Trump sobre deportar a los migrantes indocumentados le generan preocupación y considera que las medidas se deben a aquellas personas que han cruzado y cometido delitos.

“Por culpables pagan inocentes, porque mucha gente ha venido no ha hecho buenas cosas. Hay quienes vienen a trabajar y otros quienes prefieren robar o saquear o hacer cosas que no deberían hacer. Por culpables, vamos a pagar inocentes”, declara.

Ella cruzó la frontera en 2022 a lado de más de 20 personas que también buscaban “el sueño americano”. Sin dinero en la bolsa, Iliana consiguió que un amigo le prestara 11,500 dólares (que equivalían en ese año a poco más de 231,000 pesos) para pagarle al coyote que la llevaría a Estados Unidos y una vez que llegara a su destino, comenzaría a pagar su deuda.

Ese día de octubre, Iliana llegó a Sonora donde la llevaron en una camioneta hasta el muro fronterizo. Una vez que estuvo ahí, el hombre que la cruzó colgó unas escaleras de lazo en esta valla de metal de más de nueve metros de altura, en las cuales la joven tuvo que subir. Después le amarraron una cuerda a la altura del pecho para bajarla del otro lado. En menos de 10 minutos ya estaba en tierra estadounidense.

“Me emocioné de estar del otro lado. Mi cruce fue lleno de adrenalina y emoción, porque me cruzaron en el muro. Me pusieron un mecate debajo de los hombros para que me bajaran del otro lado”, cuenta.

Ella aún no quiere regresar a México, se quiere quedar cuatro años más, para ahorrar dinero que le permita poner un negocio de ropa en Oaxaca. Pero está consciente de que la pueden deportar y dice que también le daría gusto ya estar con su familia y su hijo que ya tiene siete años.

“Si en algún momento nos llega a tocar, no hay nada mejor que llegar a nuestro país con lo mucho o poco que hayamos hecho. Siempre a nosotros los mexicanos tratamos de buscar caminos esperanzados”, menciona Iliana, quien en California se dedica a pintar casas.

De acuerdo al Pew Research Center los 10 estados con mayor número de migrantes son California, Texas, Florida, Nuevo York, Nueva Jersey, Illinois, Carolina del Norte, Washington, Massachusetts y Maryland. En estos lugares viven 71% de las personas que no cuentan con documentos para estar en Estados Unidos.

Al menos desde 2005 a la fecha, el estado de California ha sido el principal territorio con más migrantes indocumentados. En 2007 se registró la mayor cantidad de ellos con 2 millones 800,000 personas bajo estas condiciones.

Las acciones en México

Ante esta cantidad de migrantes, Donal Trump prometió que una vez que asuma su segundo mandato como presidente comenzará con una “deportación masiva” para, por lo que México ya lanzó una serie de acciones para apoyar a los mexicanos.

Esta estrategia está conformada con acciones como un Programa de Asistencia Jurídica que está integrado por más de 2,610 abogados y asistentes, quienes darán asesoría jurídica a los connacionales que enfrenten procesos legales en Estados Unidos.

También lanzaron el programa “Conoce y Ejerce tus derechos” mediante el cual los 53 consulados de México en Estados Unidos informarán sobre cuáles son los derechos de los mexicanos para la prevención y respuesta rápida ante detenciones y redadas.

Habrá una aplicación móvil para emergencias llamada “Botón de alerta”. Esta app permitirá a los migrantes mexicanos notificar de forma inmediata al consulado más cercano a su ubicación sobre situaciones de detención inminente, avisar a los familiares que previamente hayan sido seleccionados, así como dar cuenta a las autoridades mexicanas.

“En caso de que te encuentres frente a una detención inminente aprietes el botón de alerta y esto manda una señal al consulado y a los familiares que hayas precargado y a la cancillería en México. De manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto de una detención”, contó el secretario de Relaciones Exteriores en México, Juan Ramón de la Fuente, en diciembre cuando presentó estas acciones.

Ante ello, el canciller aseveró que México está preparado para recibir a los mexicanos que regresen a su país de origen pese a que no se sabe la magnitud exacta ni la dinámica para las deportaciones de los migrantes.

"Que el mensaje llegue hasta el último rincón donde se encuentren nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes; decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio", dijo el canciller, este viernes a horas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.