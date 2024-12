24 hechos políticos y sociales que marcaron a México en 2024

1. El proceso electoral más grande de México

El domingo 2 de junio, la ciudadanía acudió a las urnas para elegir a la próxima presidenta de México, en el que ha sido considerado el proceso electoral concurrente más grande del país.

En total, en el país se eligieron más de 20,708 cargos, entre ellos a 128 senadores y 500 diputados federales, se renovaron ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en la capital también se eligieron a nuevos representantes de las 16 alcaldías.

La elección tuvo un costo de 12,428 millones de pesos, en el que se estima que cada voto tuvo un costo de 206.7 pesos.

Los excandidatos presidenciales rumbo a la recta final de las campañas electorales que terminaron en mayo. (Fotos: Francisco Robles/AFP / Facebook Jorge Máynez y Ulises Ruiz/AFP)

2. Morena, con 24 estados y mayorías legislativas

Las elecciones de junio, en las que se eligieron gobernadores de nueve entidades, delinearon un mapa político pintado de guinda.

Morena y los partidos de su coalición arrasaron —como en las elecciones pasadas de 2023— con la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego.

El partido fundado por el expresidente López Obrador termina el 2024 gobernando en 24 estados, incluida la jefatura de Gobierno de la CDMX, teniendo además la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

3. La captura del "Mayo" Zambada

La detención de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes más antiguos del Cártel de Sinaloa (CS), representó un golpe significativo en la lucha contra el narcotráfico en México y Estados Unidos.

Zambada fue arrestado en julio de 2024 en un aeropuerto privado en la frontera en El Paso, Texas, en una aeronave en la que también iba Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Las circunstancias exactas de su detención aún no han sido completamente esclarecidas, pero lo que sí ha quedado claro es que se trató de una traición interna en el cártel.

Su captura ha generado gran revuelo a nivel internacional y ha puesto en el centro del debate las implicaciones de este hecho, no sólo para el control del cártel entre los hijos del "Chapo" Guzmán y los del "Mayo" Zambada —que hasta el cierre de año tiene sumido al estado entre homicidios, desapariciones forzadas y cierre de negocios— sino para la propia relación México Estados Unidos, luego de este país acusa a México y al Cártel de Sinaloa de introducir fentanilo al país.

Autoridades de Estados Unidos han celebrado la captura de Zambada. (Foto: Reuters )

4. Inundaciones en Chalco, Estado de México

Las lluvias registradas durante agosto dejaron a Chalco, Estado de México, bajo el agua, provocando que cientos de pobladores no solo se quedaran sin hogar y pertenencias, sino también expuesta a una serie de riesgos para la salud, esto debido a las fallas en el drenaje de la zona, lo que requirió del apoyo del Ejército Mexicano para atender a los afectados.

Las lluvias arrastraron lodo, basura y vehículos; las aguas negras inundaron viviendas en las colonias Culturas de México, Emiliano Zapata y Jacalones y, las inundaciones que duraron más de un mes, dejando a más de 1,700 familias damnificadas.

Tras este desastre, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, hicieron el compromiso de dotar de agua, drenaje y vivienda al Oriente de la entidad, lo que significa un beneficio directo para más de 10 millones de personas que habitan en la zona.

Pobladores de Chalco se mantienen incomunicados debido a las inundaciones. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

5. La participación de México en París 2024

Este 2024 también quedará marcado por la participación que tuvieron los deportistas olímpicos y paralímpicos en los Juegos de París.

El 11 de agosto agosto, México bajó el telón de los Juegos Olímpicos con cinco medallas: tres platas y dos bronces, que se conquistaron en las disciplinas de clavados, boxeo, judo y tiro con arco.

En individual y por equipo, la delegación nacional brilló en los podios parisinos desde el inicio de las competencias, resultado que superó lo realizado hace tres años en la edición Tokyo 2020, donde se obtuvieron cuatro bronces.

En tanto que una cuarta parte de la Legión Mexicana que participó en los Juegos Paralímpicos París 2024 logró una medalla y en total se lograron 76 diplomas paralímpicos.

La Selección paralímpica mexicana, integrada por 67 deportistas, cerró su conteo el 8 de septiembre, con tres preseas de oro, seis metales de plata y ocho de bronce, para un total de 17, es decir que uno de cada cuatro mexicanos que llegaron a la justa subió al podio.

México tiene hasta el momento tres medallas, una de bronce y dos de plata. @juegosolimpicos (Foto:

6. Paro de labores y protestas en el Poder Judicial

Paros, marchas e incluso una irrupción violenta en la Cámara de Senadores fueron algunas de las acciones que trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo desde finales de agosto, esto en contra de la aprobación de la Reforma Judicial, mediante la cual se dio pie al inicio del proceso electoral judicial de 2025, en el que se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

Fue así que del paro que comenzó el 24 de agosto se unieron también las movilizaciones, las cuales se replicaron en varios puntos del país, en el Zócalo capitalino e incluso en las mismas instalaciones de la Suprema Corte de Justicia y a las que se unieron estudiantes universitarios y sociedad civil.

El paro de los trabajadores del Poder Judicial fue incluso respaldado por la mayoría de los y las ministras de la Corte.

Los trabajadores del Poder Judicial afirmaron que defienden a México de "abusos del poder autoritario". (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

7. "Pausa diplomática" con el embajador de EU

La relación entre el gobierno de México y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, atravesó por varios momentos de tensión durante el 2024.

Las primeras “red flags” tuvieron lugar después de que Ken Salazar se pronunció sobre varios temas polémicos, tal es el caso de la iniciativa de reforma judicial y de la estrategia de seguridad que el expresidente López Obrador implementó durante su gobierno.

Esto provocó que en agosto de 2024, AMLO anunciara una pausa diplomática con la embajada de EU.

Ken Salazar advirtió que la reforma judicial ponía en riesgo importante la democracia de México, en tanto que también criticó que la estrategia de “abrazos, y no balazos” no funcionó y advirtió que la austeridad no sirve para combatir la inseguridad.

8. Aún en recuperación, Acapulco es azotado por el huracán “John”

Al menos 15 muertes, 15,000 hogares afectados y daños en Acapulco que requirieron de 50,000 millones de pesos para su recuperación, fue el saldo acumulado a una semana de que el huracán ''John'' impactó en las costas mexicanas en septiembre de 2024.

John'' tocó tierra como huracán categoría 3 en la Costa Chica de Guerrero el pasado lunes 23 de septiembre, con vientos de 195 kilómetros por hora y tormentas que provocaron inundaciones. Tras perder fuerza, se agravó nuevamente el miércoles convirtiéndose en huracán categoría 1 y golpeando en la zona del Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Alrededor de 5,000 personas fueron evacuadas de sus viviendas ante las inundaciones registradas en Guerrero y el desgajamiento de cerros provocados por las lluvias.

John azotó a Acapulco aún en medio de los trabajos de recuperación que se llevaban a cabo en la entidad, luego de que en noviembre de 2023, el huracán “Otis” también azotó a Guerrero.

El huracán John fue un ciclón tropical que impactó a Acapulco, México, en septiembre de 2024, dejando daños considerables. (FRANCISCO ROBLES/AFP)

9. La violencia sacude a Sinaloa

Desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio, la violencia ha sacudido a Sinaloa, sin embargo desde septiembre los homicidios comenzaron a ir a la alza mes con mes.

A este 27 de diciembre suman ya 633 homicidios dolosos; 744 personas privadas de la libertad; 1,877 vehículos robados; 192 personas detenidas y 47 personas abatidas, esto debido al enfrentamiento entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrió el 25 de julio, sin embargo, la ola de violencia se identificó a partir del 9 de septiembre. Desde ese día y hasta este 17 de diciembre prácticamente no hay jornada sin homicidios dolosos.

10. Aprobación de Reforma Judicial

Pese a las movilizaciones de trabajadores, jueces y magistrados, el 11 de septiembre fue aprobada la polémica reforma judicial.

Primero, una protesta social irrumpió en la sesión rompiendo puertas y tomó la tribuna del Senado con la exigencia de ser escuchados; luego, el bloque oficialista tuvo que buscar una sede alterna para sesionar y sacar, a toda costa y bajo resguardo policiaco, la reforma al Poder Judicial; finalmente, la "traición" al bloque opositor por parte del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez y el senador Miguel Ángel Yunes Linares, para aprobar la reforma.

Unos días después, el 15 de septiembre, día de la Independencia de México, casi de forma exprés y contando con el respaldo de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, la reforma judicial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluso rompiendo récord de aprobaciones exprés por parte de las legislaturas de los estados.

11. Sheinbaum asume como la primera mujer presidenta de México

La victoria de Cluaudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio fue un hecho histórico para el país, ya que no solo rompió el techo de cristal al convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta, sino que también marcó la continuidad de la Cuarta Transformación encabezada por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De los más de 60 millones de votos que se emitieron en las elecciones, Sheinbaum obtuvo su victoria con más de la mitad de éstos, casi 36 millones de votos.

Sheinbaum se convirtió también en la primera mujer comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Mexicanas, otro hecho inédito.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llega a Palacio Nacional luego de rendir protesta en la Cámara de Diputados. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

12. El "retiro" de López Obrador

Tras entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, el ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se retiró de la vida pública y de México.

Tras 48 años de carrera política, en la que López Obrador ocupó los cargos de director del Instituto Indigenista de Tabasco, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tres veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018 y presidente de México, se jubiló e inició su retiro laboral para pasar sus días de descanso en Chiapas.

El 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su jubilación de la vida pública y política de México. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

13. El asesinato del alcalde de Chilpancingo

El asesinado del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue uno de los hechos violentos que más sacudió al país, esto debido a que ocurrió el pasado 6 de octubre, a tan solo seis días de haber asumido el poder.

La polémica en este caso también aumentó luego de que se dio a conocer la aprehensión del exteniente del Ejército y encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Germán Reyes Reyes, quien presuntamente estuvo involucrado en los hechos.

En la audiencia inicial, los representantes de la Fiscalía General de Guerrero acusaron al exfuncionario local de haber ordenado a "Los Ardillos" el asesinato del alcalde, por negarse a nombrar en su gabinete a funcionarios de dicha organización criminal.

El homicidio de Arcos Catalán provocó movilizaciones en Chilpancingo. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro )

14. Genaro García Luna es sentenciado

El 16 de octubre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado a pasar casi 40 años en la cárcel en Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Genaro se convirtió en el exfuncionario mexicano de mayor nivel que haya recibido una condena en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

García Luna, de 56 años, fue declarado culpable de proteger al cártel de Sinaloa de Joaquín "Chapo" Guzmán —condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense en 2019— a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos desde 2001 a 2012.

15. La violencia en Chiapas

El 20 de octubre, en el barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más grandes del estado, fue asesinado el padre Marcelo Pérez, perpetrado por dos personas a bordo de una motocicleta.

El hecho causó indignación, sobre todo en la comunidad de la Iglesia Católica. Cientos de personas, entre feligreses, miembros de la comunidad y defensores de derechos humanos, despidieron al sacerdote, quien fue asesinado pese a contar con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero este hecho se sumó a la lista de acontecimientos de violencia y enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado que han dejado varios hechos de violencia, asesinatos y llevado a decenas de pobladores a desplazarse, incluso a Guatemala.

La violencia se exacerbó en el periodo del ahora exgobernador, Rutilio Escandón, quien se unió al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, para desempeñarse como cónsul de Miami, Florida, Estados Unidos.