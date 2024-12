Pobreza, bullying y desempeño escolar: los últimos datos de Coneval y Mejoredu

Menos recursos para evaluación social

Al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, el Coneval identifica que los recursos para la evaluación de la política de desarrollo social tendrá una disminución de 32% respecto a lo aprobado en 2024, al pasar de 304.42 millones de pesos a 206.29.

Mejoredu

Aunque se creó en octubre de 2019, durante el gobierno de López Obrador, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) es otro de los organismos que desaparecerán.

Tenía la función de realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. Era la última institución que quedaba y realizaba alguna evaluación educativa, después de que la administración pasada eliminara el resto de organismos encargados de evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

Estos son algunos de los últimos datos que publicó:

Encuesta sobre acoso escolar en secundaria

Gracias a este ejercicio estadístico difundido por Mejoredu, en octubre de 2014, México tiene cifras sobre la prevalencia del bullying: 17.3% de los alumnos de secundaria recibieron acoso escolar de manera ocasional. Es decir, reportan haber sido agredidos hasta cuatro veces por compañeras o compañeros en un periodo de tres meses.

Además, 11% recibe acoso frecuente: los estudiantes reportan haber sido agredidos cinco veces o más por sus pares en los últimos tres meses.

Más de una cuarta parte de las y los estudiantes señaló haber sido víctima de agresión ocasional o frecuente”, Mejoredu

Las agresiones más comunes que reportan las y los estudiantes que experimentan acoso frecuente son los insultos (95.9%) y las burlas (88.2%).

Menos docentes y planteles

En el ciclo escolar 2022-2023 se reportó una disminución en el nivel medio superior de 2,743 docentes y 104 planteles, pasando de 290,302, en el ciclo 2021-2022, a 287,559 en el caso de docentes y de 18,048 a 17,944 respecto a planteles.

Mientras que el estudiantado presentó un aumento de 141,996 alumnos de un ciclo a otro, al pasar de 4 millones 861,091 en 2021-2022 a 5 millones 003,087 en 2022-2023.

Tasa de asistencia escolar

La asistencia a las escuelas de la población en edad escolar muestra que se han recuperado los niveles previos a la contingencia sanitaria por covid-19. Sin embargo, todavía hay niñas y niños sin asistir a la escuela, En 2022, 76.1% de las niñas y niños de tres a cinco años acudía a la escuela; 98.2% de las infancias de seis a 11 años; 92.1% de 12 a 14 años; 74.1% de 15 a 17 años y 34.6% de 18 a 24 años.

Infraestructura educativa

De acuerdo con datos de la Mejoredu del ciclo escolar 2021-2022, 54,662 escuelas en el país no tienen agua potable, 5,950 no cuentan con baños, 42,474 no tienen lavamanos y 25,890 carecen de electricidad.

Evaluación diagnóstica

Los alumnos de educación básica, tanto de escuelas privadas como públicas, resultaron reprobados en una evaluación diagnóstica aplicada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) en 2022.

Solo los estudiantes de segundo grado de primaria aprobaron la evaluación de lectura, pero con un porcentaje de aciertos mínimo: 61.9%. En matemáticas, ningún grado alcanzó más de 60% de respuestas correctas.

Por grado escolar, cuarto y quinto de primaria registraron los porcentajes más bajos en lectura, con 38.8% y 38.9%, respectivamente. Después se ubicaron sexto de primaria (43.9%) y primero de secundaria (44%).

Los resultados de la evaluación diagnóstica sobre habilidades matemáticas arrojan que en ningún grado se respondieron correctamente más del 60% de las preguntas. El mayor porcentaje de aciertos se presentó en segundo de primaria, con apenas 57% y el menor ocurrió en quinto grado, con 32.8%. En secundaria, el menor resultado se dio en segundo y tercer grados con 36%.