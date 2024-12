Harfuch: no se registró explosión de coche bomba en Culiacán; fue un tipo dron

"Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registraron personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba", reportó García Harfuch.

Las declaraciones del secretario se dan luego de que durante la conferencia mañanera fue cuestionado por reporteros sobre este incidente, así como sobre el clima de violencia en Sinaloa.

Coche bomba #culiacan no reportan en casi todos los sectores y colonias de Culiacán fuertes trueno Nos acaban de confirmar que se trata de un coche bomba que dejaron en la limita de itaje se registran diferentes enfrentamientos en el barrio y por el estadio de dorados bien lo… pic.twitter.com/iFhFpUmhaI — Adan Beltran (@adanmarlox) December 3, 2024

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión se registró durante la madrugada de este martes. A través de redes sociales, usuarios compartieron las grabaciones que registraron largas columnas de humo visibles a la distancia.

Medios locales apuntan que el vehículo incendiado es una camioneta que fue hallada en calles de La Limita de Itaje, al noreste de Culiacán.