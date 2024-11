Entre protestas, Rocha Moya pide no tener miedo ante la inseguridad en Sinaloa

"Tenemos una propaganda que han hecho que en Sinaloa no se puede estar por la violencia, en efecto, la tenemos, no la negamos, pero no es como para inmovilizarlos, en Sinaloa tenemos un operativo que me ha ayudado mucho las fuerzas armadas y estatales para garantizar la seguridad", dijo.

"El miedo es bueno a veces porque te salva de algo, pero no tomen el miedo como un actitud paralizante, acuérdense que tenemos un operativo que está cuidando", dijo.

En más de tres ocasiones, al resaltar los logros de su gobierno, Rocha Moya insistió en que la población debe dejar de tener miedo, llevar a sus hijos a las escuelas y asistir a los eventos de béisbol que se llevan a cabo en el estado.

"Invito a las y a los sinaloenses, hay que ir a ver a nuestros beisbolistas a los estadios, que la gente no se inhiba porque dicen que hay inseguridad. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, nuestras policías cuidan para que vayamos a los espectáculos, gocemos... váyanse con la idea que tenemos un operativo que los cuida" , dijo.

"Manden a los niños a las escuelas, no tengan temor, no va a pasar nada, tenemos un operativo que está circundando permanentemente a las escuelas", agregó.

Rocha Moya insistió así en que su gobierno también ha implementado operativos específicos para atender el robo de vehículos, los homicidios y las personas privadas de la libertad.

Si bien reconoció que el estado enfrenta un gran reto en el tema de seguridad, provocado por la confrontación de grupos generadores de violencia que han lastimado el clima de paz, tranquilidad y trabajo de los sinaloenses, explicó que su gobierno solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, "para contribuir a restablecer la paz y la tranquilidad".

"Esa colaboración multinivel se refleja ya en una disminución de los hechos delictivos, en la detención de personajes generadores de violencia, la confiscación de armamento, vehículos e inmuebles, así como el desmantelamiento de sus estructuras delincuenciales.

"Entiendo la inquietud y de algunos sectores sociales, que reclamen con legítima razón el retorno de la normalidad, a ellos y a ellos...desde esta tribuna les digo no evado ni evadiré mi responsabilidad, seguiré cumpliendo con mi deber como mandatario obedeciendo a mis mandantes hasta restaurar la normalidad y la paz", dijo.