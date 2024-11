Lenia Batres, Estela Ríos, Bernardo Bátiz y Gil Zuarth van por la Suprema Corte

La ministra de la Suprema Corte de la Nación, Lenia Batres; el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz; y María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se anotaron para participar en la elección de 2025 como candidatos a ministros.

En la lista de aspirantes a la Suprema Corte inscritos ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, también figuran políticos de otros partidos, como el exsenador panista y ex secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, así como funcionarios actuales, abogados y ex servidores públicos federales y estatales.