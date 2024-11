Con retraso, el TEPJF valida todas las fases de la elección judicial

Los magistrados resolvieron en paquete 475 asuntos (138 asuntos generales y 337 juicios ciudadanos) y con sus sentencias favorables al proceso el TEPJF dejó intacto el proceso electoral judicial, al menos hasta la fase de nombramiento de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.

Hasta ahora el Tribunal se había pronunciado solamente sobre las suspensiones dictadas por jueces sobre la reforma electoral y con el aval de tres magistrados a favor y dos en contra había considerado que la elección no debe suspenderse, pese a las órdenes judiciales.

En la sesión de la noche de este viernes, el TEPJF resolvió los primeros juicios ciudadanos en contra de la convocatoria emitida por el Senado por no atender las suspensiones a la aplicación de la reforma judicial dictadas por jueces; ordenada por no ofrecer garantías de paridad, o bien por no haber incluido a los jueces que carecen de adscripción definitiva.

Además se resolvieron recursos en contra de la tómbola en que se decidió qué cargos se elegirán en 2025 y cuáles en 2027, por fallas procedimentales y por no cumplir estrictamente con las insaculaciones tal como se establecía en la Constitución.

También se analizaron impugnaciones en contra de la presencia de personas vinculadas por el Partido del Trabajo (PT) y Morena en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo; en contra de las convocatorias emitidas por los Comités por no incluir criterios de paridad ni acciones afirmativas para personas LGTBIQ+ o para jóvenes, y en contra de las reglas y tiempos que se dieron a los juzgadores para renunciar y declinar participar en la elección.

Todos los alegatos fueron desestimados por los magistrados Mónica Soto, presidenta, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, quienes decidieron no dar argumentos durante la sesión y validaron todas las etapas y decisiones tomadas por el Senado y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial al integrar sus Comités.

Lo único que aceptaron fue dar vista al Senado para que se pronuncie respecto a los jueces que no tienen una adscripción definitiva y cuando se renovarán.

Eso también fue respaldado por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, quienes en cambio, votaron en contra del resto de los proyectos y con argumentos diversos se pronunciaron por revocar la convocatoria emitida por el Senado.