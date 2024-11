Juzgadores responden a Sheinbaum: aristocracia está en Ejecutivo y Legislativo

“La historia de los jueces es una historia que se genera como producto del esfuerzo y meritocracias de las clases bajas de la sociedad mexicana. Este es un dato que derriba la idea de los jueces como una élite, que hay una aristocracia en el Poder Judicial de la Federación (…) Difícilmente se encuentra en las filas de juzgadores hijos de empresarios, que cuando tienen interés en el servicio público, es más fácil encontrarlos en congresos y el ejecutivo”, dijo el magistrado Juan José Olvera.

En conferencia, dijo que el “pueblo” ya está en el Poder Judicial, porque casi 70% de los juzgadores vienen de la clase baja y media baja; 80% de ellos provienen de escuelas públicas y más del 50% de los papás de los jueces y magistrados se dedican a los oficios, a las actividades en el campo y al comercio irregular.

Por ello, comentó, es “más fácil” que en las escuelas públicas recuerden a juzgadores, como Édna Granados o Armando Cruz, pero “es imposible” que se acuerden a "Sheinbuam", "Harfuch" o "Ebrard".

“Si vamos a hablar del pueblo en el servicio público, el pueblo en el servicio público está en el Poder Judicial y nosotros no lo representamos, sino somos parte de ellos”, enfatizó el magistrado.

Al ser cuestionados los jugadores sobre la invitación que hizo la presidenta Claudia Sheimbaum a jóvenes que estudiaron Derecho para participar en las elecciones de juzgadores, el magistrado lo calificó como “despropósito”, pues aseguraron que el llamado debe ser para que se sumen al Ejecutivo.

“El despropósito está en suponer que los que están ahí (en el Poder Judicial) no son este perfil del pueblo de las clases económicamente bajas, ahí está el despropósito. El llamado debe ser para que se sumen al equipo del Ejecutivo. Este perfil de esfuerzo y mérito que conocen al pueblo y que para que lo representen lo traigan en la sangre y no tengan que estar yendo a las aulas de capacitación en el extranjero para tratar de entender un pueblo del que no surgieron “, dijo el magistrado Juan José Olvera.