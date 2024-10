Se prevé que otros ministros también presenten su renuncia en los próximos días, pues tienen hasta el 31 de octubre para hacerlo.

En ese supuesto están los ministros y ministras Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo, Javier Laynez, Margarita Ríos y la propia presidenta Norma Piña. En tanto que el ministro Luis María Aguilar termina su periodo en noviembre.

De acuerdo con la Reforma Judicial, quienes no renuncien tienen pase automático como candidatos en las elecciones de los nuevos ministros, y en ese sentido están las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, consideradas cercanas a Morena.

Noroña amenaza con no dejarlos renunciar

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que hasta el momento no le ha llegado la renuncia del ministro y dijo que “podrían no aceptarla”. Sin embargo, que aún no es una decisión tomada.

“Está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias y eso generaría una desinformación y lo que en realidad están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les dará derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podríamos no aceptar sus renuncias”, dijo Fernández Noroña.

El morenista enfatizó que es derecho del pleno del Senado aceptar o no aceptar las renuncias de los ministros de la SCJN.

El artículo séptimo de la reforma al Poder Judicial señala que los ministros que presenten su renuncia al cargo antes del 31 de octubre, serán beneficiados con su retiro que será proporcional al tiempo de su desempeño. Esta renuncia tendrá efectos el 31 de agosto de 2025.

Al respecto, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que los ministros que renuncian lo hacen para llevarse haberes de retiro, que es un "montón de dinero".

"¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro, ¿si se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero", reprochó.