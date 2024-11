Ocho ministros presentan su renuncia ante el Senado

¿Qué ministros renunciaron hoy?

Aunque no ventiló los nombres en sus redes, previo a la apertura de la sesión en el Senado, Noroña dio a conocer a los ocho ministros que renunciaron el último día del plazo marcado para hacerlo.

"Aquí están las ocho renuncias", comunicó a los reporteros.

Noroña mencionó a Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Luna Farjat, Juan Luis González Alcántara y la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.

Las únicas integrantes de la Corte que no presentaron su renuncia son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Las tres son afines a la llamada 4T.

¿Por qué renunciaron?

En los documentos que hicieron llegar los ministros, expresan que renuncian al cargo porque así lo establece la reforma al Poder Judicial y que será efectiva a partir del 31 de agosto de 2025. De esta forma tendrán acceso a su haber de retiro.

Sin embargo, la magistrada Margarita Ríos Farjat rechazó este retiro, pues dijo que quiere mantener su espacio de dignidad y de libertad personal, y aseveró que regresará el dinero a la Tesorería de la Federación, pero antes intentará donarlo.

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”, mencionó en su escrito.

Renuncia no implica mi conformidad: Norma Piña

En su carta de renuncia, la ministra y presidenta de la SCJN, Norma Piña, afirmó que su dimisión no significa que esté de acuerdo con dejar ese cargo.

La ministra, que tiene una trayectoria de más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación, sostuvo que su decisión es un acto de congruencia y respeto a la Constitución.

"De conformidad con el texto constitucional vigente, en términos del artículo séptimo transitorio, segundo párrafo del decreto referido, por este medio presento mi renuncia anticipada, con efectos al 31 de agosto de 2025, al cargo que he venido desempeñando como Ministra de la Suprema Corte para todos los efectos constitucionales y legales que correspondan", se lee en la carta de renuncia enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

"Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige".

Abierta crítica de la reforma judicial, Piña además subraya en la misiva que, desde que rindió protesta como presidenta de la Corte, el 2 de enero de 2023, asumió la responsabilidad con el "más alto" compromiso, honor y convicción.

"Tuve el honor de ser nombrada juez de distrito y magistrada de circuito a través de concursos de oposición, y ratificada en mi cargo hasta ser nombrada por el Senado de la República ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", añade.

Hasta ahora, sólo dos ministras, de los 11 en total, levantaron la mano para ser candidatas con el fin de buscar el cargo nuevamente: Lenia Batres y Loretta Ortiz, aunque se contempla que también Yasmín Esquivel lo haga.

La reforma al Poder Judicial establece que los ministros que no busquen competir en las elecciones de 2025 deberán renunciar a su cargo con efecto para agosto de ese año.

El artículo transitorio séptimo señala que los ministros de la Corte, que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo a más tardar el 30 de octubre.