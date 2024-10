Morena no acatará eventual voto de SCJN contra elección de jueces y magistrados

El oficialismo no acatará la hipotética sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la elección de jueces y magistrados, informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

"Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener, nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución, para que no se cometan este tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades'', dijo Monreal ante medios de comunicación.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la parte más importante de la Reforma Judicial: la elección popular de jueces y magistrados federales.

''No, por supuesto que no, no tiene competencia, ni tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional, está totalmente fuera de legalidad", agregó Monreal al ser cuestionado sobre si se hará caso a lo que resuelva la Corte.

Monreal aseguró que Alcántara "asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal, pero eso es normal, se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma".