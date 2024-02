Altagracia Gómez detalló que se busca que las empresas no lleguen a lugares donde, por ejemplo, no hay agua: “Que sea una inversión ordenada que nos permita el desarrollo nacional a muy largo plazo”.

La propuesta es –comentó la empresaria– que haya corredores industriales donde se produzcan bienes específicos.

“No necesariamente es que vengan a poner una armadora en México, somos capaces de crear. México. Si no, a poco los mexicanos no somos capaces de crear nuestro auto eléctrico y producirlo, no tenemos por qué negarnos a esa posibilidad”, señaló Gómez.