El Senado y la polémica "tómbola": Así se elegirán jueces y magistrados para 2025

La tercera es una acción de inconstitucionalidad que fue presentada este miércoles por el dirigente del PRI, Alejandro Cárdenas, ante la SCJN. En este caso es por vicios al procedimiento legislativo, violación al principio de representación política, violación al principio de división de poderes y violación al derecho de acceso a justicia.

“Estamos convencidos en el PRI que esta reforma no mejorará la justicia y por el contrario se trata de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial”, dijo la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano.

A ello se agregan las suspensiones que emitieron jueces en todo el país primero para detener la discusión de la reforma judicial y ahora para parar el proceso de elección extraordinaria por el que se elegirán a los juzgadores en junio de 2025.

Hasta hace una semana se habían tramitado 71 juicios de amparo –a través de los cuales los jueces emiten suspensiones– en contra de la aplicación de la Reforma Judicial.

Sin embargo, solo el Consejo de la Judicatura (CJF) había acatado la suspensión y no había entregado la información al Senado para emitir la convocatoria para elegir a los juzgadores por voto directo, pues ayer miércoles decidió dar los datos que solicita la Cámara alta.

Mientras, el INE impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una suspensión que le ordenaba detener la organización de la elección, y el Congreso de la Unión ha decidido ignorar estas suspensiones.

Ante ello, los partidos de oposición ya arman otro paquete de impugnaciones por no respetarse estas suspensiones que pedían detener el proceso legislativo sobre la Reforma Judicial, luego de que este miércoles se aprobaron las leyes secundarias en esta materia.

“Si ellos no respetan la ley, nosotros si la respetamos. Hay violaciones a suspensiones. Quien no acate una suspensión está claro que comete un delito y los actos que vemos que no van a acorde a la ley, los vamos a impugnar”, dijo Alejandro Moreno en conferencia.