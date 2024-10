Se construye un acuerdo entre los tres Poderes de la Unión, dice Noroña

Esta mañana Norma Piña llegó a la Cámara alta para participar en la sesión solemne con motivo del Bicentenario de la instauración del Senado, donde fue recibida por Fernández Noroña.

Esta participación, dijo el presidente del recinto legislativo, se dio tras el acuerdo de diálogo que se construye entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Hay una interlocución del Gobierno Federal que encabeza la secretaria de Gobernación, y el compañero Adán Augusto y un servidor, estamos ayudando de parte del Poder Legislativo. Simplemente, digo, hay comunicación, hay diálogo, y hay un acuerdo de mantener el diálogo y ya esto me parece mucho y muy importante”, declaró Fernández Noroña.

Noroña encabeza la Cámara de Senadores. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

En días anteriores, hubo diferencias entre el Senado y el Poder Judicial, ya que el Consejo de la Judicatura se negó a entregar información a la Cámara para emitir la convocatoria de elección de los candidatos a juzgadores.

"Me parece que es parte de la resistencia que el Poder Judicial tiene a la reforma constitucional que está aprobada. Está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos. Si nada pudo parar la Reforma al Poder Judicial, no será la reticencia del Poder Judicial la que no hará que no se instrumente la reforma", dijo el senador en esa ocasión.

Mientras, el CJF argumentó que esta negación era debido a que existe una suspensión que impide entregar esta información. Esto se reafirma con la orden que acaba de dar un juez federal de Monterrey, quien confirmó la suspensión que ordena detener la elección judicial y pide al Consejo no entregar al Senado las listas para la convocatoria.