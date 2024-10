PRI impugna Reforma Judicial por vicios de procedimiento; van tres

“Estamos convencidos en el PRI que esta reforma no mejorará la justicia y por el contrario se trata de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial. Requeríamos una reforma de justicia no una reforma al Poder Judicial, (…) confiamos que la SCJN declaré la validez de esta reforma que atenta contra la validez de uno de los poderes del Estado”, dijo la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano.

El presidente del PRI y también senador, Alejandro Moreno, señaló que su partido ya prepara otra impugnación, pero en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, pues, dijo, existen suspensiones de los jueces para detener la discusión en esta materia que no se están acatando.

“Todos los actos jurídicos que se hagan y se presenten en el Senado van a ser impugnables y nosotros tenemos esa condición y se está trabajando para impugnar, porque ha habido no solo errores de procedimiento, contradicciones en proposiciones que se han presentado. Si ellos no respetan la ley, nosotros sí la respetamos. Hay violaciones a suspensiones. Quien no acate una suspensión está claro que comete un delito y los actos que vemos que no van acorde a la ley, los vamos a impugnar”, declaró el priista.

Por separado, el presidente del PAN, Marko Cortés, adelantó que en los próximos días legisladores de su bancada presentarán amparos contra esta reforma que establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo.