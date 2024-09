Ken Salazar responde a AMLO por violencia en Sinaloa: “No es culpa de EU”

"No se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México; o sea, no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso", dijo este jueves.

“Eso requiere de una explicación porque, si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, se debe a que (en Estados Unidos) tomaron esa decisión, y nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque aquí tenemos el problema”, agregó el presidente.

Al respecto, el embajador Salazar defendió la actuación del gobierno de Joe Biden, al afirmar que ha trabajado en conjunto con las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico. Como resultado de esos esfuerzos, sostuvo, se han logrado las detenciones de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, otro líder del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Por ello, afirmó que la cooperación entre Estados Unidos y México continuará en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

"La realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia, y como lo dijo muy claramente la doctora Claudia Sheinbaum ayer, lo vamos a tener que llevar con una colaboración fuerte y profunda. Ese es el reto delante nosotros", explicó.

"Lo que yo escuché que dijo ayer (Sheinbaum), es que se requiere la cooperación, la colaboración. Y eso es la realidad, porque cuando uno mira en el pasado, no siempre había ese trabajo como socios. Eso lo vamos a hacer con la doctora Claudia Sheinbaum, con su equipo, con Omar García Harfuch, el designado secretario de Seguridad", agregó.

Durante los últimos meses, la relación entre el embajador Ken Salazar y el presidente López Obrador se ha mantenido en tensión, esto luego de que el 23 de agosto, el mandatario federal anunció una pausa en la relación con la embajada de EU, por las "desafortunadas" declaraciones del embajador de EU, quien unos días antes alertó riesgos a la democracia por la reforma al Poder Judicial en México.

A esta situación se sumó que unos días antes, tras la captura del "Mayo", ocurrida el pasado 25 de julio, el presidente López Obrador reclamó al Gobierno de EU la falta de información sobre las investigaciones que llevaron a la detención de los narcotraficante.