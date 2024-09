Sheinbaum: EU aún no explica por qué liberó a un capo para detener a otro

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, dijo este jueves que aún no se sabe en qué consistió el presunto acuerdo entre Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con autoridades de Estados Unidos para detener a Ismael "El Mayo" Zambada.

“Hubo una actuación, a partir incluso de temas que no se han acabado de explicar como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya coordinación y colaboración. Nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país y coordinarnos, colaborar. Lo que no debe ser es que no haya colaboración”, dijo.