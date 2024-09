¿Quién es El Piyi, jefe de sicarios de Los Chapitos detenido en Culiacán?

La detención de "El Piyi" se da en medio de los enfrentamientos armados entre bandas del Cártel de Sinaloa y miembros de la organización criminal liderada por Ismael “El Mayo” Zambada por el control del territorio en Sinaloa.

Culiacán y varios municipios de llamada “zona dorada” del narcotráfico, llevan más de 10 días de enfrentamientos y brotes de violencia.

"Piyi" en los narcocorridos

En varias canciones de artistas, como Peso Pluma, uno de los más conocidos exponentes del género de los corridos tumbados se menciona el nombre de “El Piyi” como parte del círculo de seguridad de los hijos de “El Chapo” Guzmán y del Cártel de Sinaloa.

En la canción Siempre Pendientes refiere a este personaje como jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa. “Cuido la plaza del señor Guzmán y al Piyi traigo de anillo de seguridad”, dice.

También este personaje es mencionado por Peso Pluma en su canción La People II.

El cantante Edgardo Núñez, Canelos Jrs y Los Caimanes de Sinaloa interpretan en diferente versión la canción llamada “El Piyi”, donde cuentan la historia de la cercanía que tenía "El Piyi" con “Los Chapitos” y con Jorge Humberto Figueroa Benítez.

“A un ladito del Nini me verán, yo jamás me le despego, para mi es un carnal. Ahorita me les voy a presentar, aventuras hay de sobra no me he sabido rajar, mucho gusto a mí me apodan el Piyi y aquí andamos bien atentos para lo que ordena el Iván”, expone la letra.

Otros grupos que le han dedicado corridos al "Piyi" son: Grupo 360, Los Caimanes de Sinaloa y el Grupo Fernández.