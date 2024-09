Pacientes que exigen medicinas con amparos temen efectos de Reforma Judicial

“En el Hospital General no le han dado las radioterapias ni las quimios, que son urgentes. Hemos estado yendo y nos dicen que no hay citas, que ellos le van a hablar y el chiste es que no le hablan, y esto es fundamental”, sostiene.

Ante la tardanza en brindarle el tratamiento, su familia recurrió a la vía del amparo, como lo han hecho otros pacientes durante este sexenio. Sin embargo, su juicio de amparo continúa en trámite y Alejandra teme que no se lo otorguen tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Así que el jueves 5 de septiembre se unió a las manifestaciones en contra de esta iniciativa, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero protestó en el Monumento a la Revolución y después afuera del Senado.

“Desde que empezaron a negarle a mi prima las radioterapias, que tiene aproximadamente dos meses, metí el amparo, está en trámite”, comparte.

“Ojalá que nuestro amparo proceda y que nos den solución rápido, porque la vida de una persona está en juego”, Alejandra Vázquez, familiar de paciente con cáncer de mama

Los amparos de los pacientes

La Reforma Judicial, avalada en las cámaras de Diputados y Senadores, plantea que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular o mediante tómbola; que no ganen salarios ostentosos y la instauración de un nuevo modelo que sancione las prácticas indebidas de los juzgadores.

No obstante, especialistas en Derecho y legisladores de oposición consideran que esos cambios socavarán la independencia y autonomía del Poder Judicial, paralizado ahora porque sus trabajadores han salido a las calles a protestar.