Comisión del INE invalida reelección de "Alito" como dirigente del PRI

En julio pasado, el PRI aprobó durante su Asamblea Nacional que Alejandro Moreno se pueda reelegir hasta 2032, pues modificaron los estatutos de este organismo político, entre ellos el primer párrafo del 172, en el cual se establece que la dirigencia nacional y las estatales pueden ser electas hasta por tres periodos consecutivos, cada uno conformado por cuatros años.

La votación fue unánime y a mano alzada; una vez aprobado, la mayoría de los priistas gritaron “Viva Alito, viva Alito”, en apoyo al dirigente nacional; mientras, algunos pidieron “no reelección”.

En los años que "Alito" ha liderado al PRI, el partido pasó de ser la tercera fuerza política a ocupar la cuarta, pues de las elecciones de 2018 a las de 2024 el partido perdió casi 2 millones de votos.

"Alito" Moreno acusa presión desde el INE para aprobar Reforma Judicial

El senador "Alito" Moreno acusó que el dictamen del INE aprobado en comisión para invalidar su reelección como dirigente del PRI fue modificado de último momento como una forma más de ejercer presión para votar a favor de la Reforma Judicial que este martes está por discutirse en el Senado de la República.

En conferencia de prensa y en medio de la sesión del Senado,el líder nacional del PRI acusó: "Me mandaron mensajes claros y precisos que si queremos que no presionen esos consejeros que están al servicio de gobierno, esos que votaron en esa situación, me dijeron a cambio de votar la reforma, y yo le quiero decir a ustedes, primero muertos que votar esa reforma que es una locura y que destruye el sistema judicial de este país".

"Están utilizando todos los aparatos incluyendo las voces que tiene el oficialismo en el INE para cambiar el sentido a un dictamen cuando se ha cumplido con todo y está claro que el argumento que utilizan está resulto en un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que acredita y deja claro que sí se puede como lo hizo el partido en el gobierno, Morena, en el 2019", agregó.

Finalmente "Alito" Moreno reiteró que pese a este tipo de presiones, la bancada del PRI en el Senado de mantendrá firme para votar en contra de la Reforma Judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.