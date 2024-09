Informe de AMLO en el Zócalo, entre agradecimientos y reclamos por desaparecidos

A unos metros y arropado por sus funcionarios y centenares de simpatizantes, el presidente López Obrador sostiene que durante su gobierno se redujo 15.5 puntos la percepción de inseguridad, respecto al inicio de su administración en diciembre de 2018, de acuerdo con datos del Inegi. "Es la mejor o menos mala en los últimos 10 años, es de 59.4%", afirma.

No obstante, Gustavo busca a su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo, desde el pasado 14 de mayo cuando supo de él por última vez, cuando llamó a su familia desde Escobedo, Nuevo León.

"Hasta el día de hoy no sabemos nada, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Si uno no está ahí torciéndoles el rabo ellos no hacen nada”, señala con impotencia Gustavo.

"Tantas pérdidas que hay en este país desgraciadamente que han lacerado y lastimado... No puede continuar así", dice en entrevista.

Para Gustavo, la toma del asta bandera representa una protesta desde el corazón de México, el punto cero donde inicia la patria.

"Creo que es histórica y va a ser recordada por siempre, por los desaparecidos, los cautivos de este país, porque lo único que queremos es que regresen a casa", apunta Gustavo.

Gustavo sostiene la ficha de búsqueda de su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo. (Shelma Navarrete)

El Gobierno de México reconoció en marzo la existencia de 99,729 personas desaparecidas o no localizadas.

En ese conteo de miles de vidas se encuentra Fernando Hernández de la Cruz, desparecido el 22 de junio de 2022 en Altamira, Tamaulipas.

"Estamos en el último Informe del señor López Obrador, que no se ha dignado a venir y platicar con nosotras, las madres buscadoras que tenemos ya 15 días aquí velando el asta bandera", dice la madre de Fernando, Patricia de la Cruz.

Patricia de la Cruz, busca a su hijo Fernando Hernández de la Cruz, desaparecido en Tamaulipas. (Foto: Shelma Navarrete)

La mujer muestra la ficha de búsqueda de su hijo desde el campamento rodeado por vallas, las cuales las familias usaron para colocar lonas con los rostros y nombres de sus seres queridos.

"No somos un desaparecido, no somos 10, somos más de 100,000 desaparecidos en México. Eso no puede ser porque la tierra no se traga a las personas. Hay gente y sabemos muy bien que hay autoridades que están desapareciendo a nuestras familias.

"No nada más es un luto que llevamos en nuestra casa como familia, es un luto en México", sostiene.

Patricia pide hacer equipo con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador entregará la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Pide a la futura mandataria realizar búsquedas en terreno pues "los colectivos saben cómo buscar".