“AMLO nos dio esperanza, pero no llegó a la verdad”, lamentan familias de los 43

Tras sostener su última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron su decepción ante la falta de resultados sobre la investigación del caso durante este sexenio.

“En próximas semanas los padres tienen ya trazada la ruta de exigencias. (…) Las madres y padres no pueden decir ‘estamos felices porque tenemos resultados’, no tenemos resultados, no hay nada. En la última recta de este gobierno hubo un mal trato. No terminamos bien, terminamos mal”, dijo uno de los representantes de las familias al salir de Palacio Nacional.