Tomás Zerón señala a EPN de "verdad histórica" de Ayotzinapa; AMLO rechaza protegerlo

AMLO: “No protejo a nadie”

Cuestionado durante la conferencia mañanera sobre por qué no se actuó en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el actual presidente López Obrador rechazó que su lo gobierno proteja.

“Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad porque no vamos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios”, dijo el presidente en su conferencia.

Afirmó que el exprocurador detenido, Jesús Murillo Karam asumió en su momento la responsabilidad de la versión de lo que sucedió con los jóvenes, sin embargo, dijo que si la Fiscalía General de la República (FGR) así lo determina, puede pedir que Peña Nieto acuda a declarar.

“Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, que hay elementos para llamar a declarar al presidente el presidente Peña, sí (que lo llame). Depende de la Fiscalía, nada más que se me hace del señor muy truculento que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña”, consideró.

López Obrador consideró importante que Tomás Zerón regrese a México a declarar lo que que sabe en torno al caso de la desaparición forzada de los estudiantes.

“Ayudaría mucho que viniera a declarar y a asumir su responsabilidad porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, bueno, coordinó a los torturadores, para que declararan lo que les convenía. Entonces si él recibió instrucciones, como se indica en la declaración, que lo dé por escrito y que lo explique, que se entregue a la autoridad. ‘El que nada debe, nada teme'”, planteó el presidente.