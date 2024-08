¿Se puede vender comida chatarra en las escuelas? Estos son los alimentos prohibidos

¿Por qué continúan vendiendo comida chatarra en las escuelas?

Si bien, por ley ya se contempla que la venta comida de chatarra en las escuelas debe estar prohibida, se estima que aún en nueve de 10 escuelas aún se venden productos chatarra, esto de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Esta situación se debe a que si bien desde el 21 de diciembre de 2023 se fijó un plazo no mayor de 180 días para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitiera los nuevos lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional —el cual venció el pasado 17 de junio—, a la fecha estos lineamientos aún no se han emitido.

De tal forma que al no haber lineamientos, la SEP no establece aún cuáles son los alimentos que pueden o no venderse dentro y en las inmediaciones de las escuelas.

Ante la falta de lineamientos sobre la alimentación en las escuelas, el pasado lunes 12 de agosto, organizaciones solicitaron tomar medidas cautelares para que autoridades escolares eviten la venta de comida chatarra dentro de las escuelas durante este ciclo escolar, y en cambio, se garantice la venta de productos y alimentos frescos, naturales, locales y saludables.

Es así que de manera general, hasta ahora las recomendaciones de organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, pro sus siglas en inglés), así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que se deben prohibir en las escuelas sean todos los alimentos que tengan niveles elevados de los siguientes ingredientes:

sodio

sal

azúcares

grasas, en particular de ácidos grasos trans.

En cambio lo que se debe priorizar son el consumo de alimentos como:

cereales integrales

hortalizas

frutas

legumbres

frutos secos

garantizar la disponibilidad gratuita de agua potable

¿Se pueden vender dulces o no?

Hasta que la SEP no emita los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional la recomendación es general es que en las escuelas no deben venderse dulces, refrescos o botanas saladas.