¿Nuevos trenes y carreteras? Sheinbaum impulsa obras en estados de Morena y oposición

Sheinbaum muestra que gobernará para todos, señalan analistas

Este encuentro ha sido calificado por expertos como señal de apertura del nuevo gobierno federal con los mandatarios de la oposición, pues durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador esto no se hizo, pues los encuentros que mantenía el tabasqueño sólo fueron con los gobernadores de su partido.

“Es un buen mensaje de arranque de gobierno que Claudia Sheinbaum se reúna con los gobernadores de su partido, pero también con los de oposición. Primero, porque nos habla de que pareciera que habrá apertura para el diálogo, pero sobre todo porque para hoy hacer realidad los grandes proyectos prioritarios que se requieren se requiere de mucha coordinación y de mucha comunicación entre los diferentes niveles de gobierno”, dijo en entrevista el politólogo Patricio Morelos.

El también socio fundador de la casa encuestadora Poligrama mencionó que ante esta apertura que ha mostrado la presidenta electa sería “importante” que se reuniera con los legisladores de la oposición, algo que tampoco realizó López Obrador.

“También sería muy importante que se den reuniones con los legisladores, que en otros gobiernos, sobre todo cuando no se tiene mayoría, se da mucha parálisis legislativa. Que se reúna con los legisladores y no sólo con los de la 4T, que van a tener mayoría. Que también se puedan reunir con los legisladores de oposición, aunque hoy esto se ve muy complicado por la polarización y lo complicado que es el tema de la reforma judicial y el debate de la sobrerrepresentación”, comentó.

La analista política Xóchitl Pimienta enfatizó que este tipo de reuniones manifiestan que Claudia Sheinbaum busca tener “buena relación” con todos los gobernadores sin importar el partido del que provengan.

“Claro que lo que está haciendo ahorita es tender estos lazos con los gobernadores, establecerse ya como jefa de Estado, que me parece muy importante, no como la candidata de Morena, no como miembro del movimiento ni como miembro del partido, sino como jefa del Estado mexicano. Eso quiere decir que va a gobernar para todo mundo y se los está haciendo saber de esta manera con un tema que les interesa mucho”, consideró.

Mencionó que también se vislumbra que el gobierno que comienza el 1 de octubre tendrá “mucha más comunicación” con los estados, ya que comentó que estos encuentros marcan un tipo distinto de relación entre el gobierno federal y los estatales.

“Una relación que puede tener otro tipo de alcance y que puede ayudar después en temas más profundos, como el tema de seguridad. Está empezando con esto que es urgente, que es importante, la reactivación económica, la estabilidad. Viene una nueva elección en Estados Unidos, no sabemos cómo nos va a impactar eso en términos económicos. La presidenta electa está haciendo un buen trabajo diciendo qué es lo que se va a hacer, cómo se va a invertir, cuánto dinero hay y en dónde se va a poner ese dinero para cada uno de los estados”, expuso.