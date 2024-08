AMLO y Sheinbaum: coincidencias al recibir constancia de mayoría

No es la primera vez que los discursos o las acciones de Claudia Sheinbaum coinciden con los de Andrés Manuel López Obrador, durante la etapa de campaña, la morenista utilizó frases como "no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo", "somos pueblo, con el pueblo y para el pueblo" y aseguró que se someterá a la revocación de mandato.

Ante las críticas de repetir las propuestas y hasta las palabras, la ahora presidenta electa justificó que ambos son militantes del mismo movimiento y que es normal que haya coincidencias; este jueves 15, no sólo le dedicó parte de su discurso a reconocer "el legado" de su antecesor, pues ofreció que durante su gestión no se deslindará ni criticará al presidente.

"Nuestros adversarios se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador, piensan que me afectan, cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer. Primero, porque para mí: ¡ha sido, es y será siempre un honor estar con Obrador!", remarcó.