El piloto Larry Curtis Parker pide que se le deslinde del arresto de "El Mayo"

La aeronave, precisó la funcionaria, despegó alrededor de las 8:00 de la mañana y se efectuó la coordinación respectiva en el aeropuerto de Hermosillo, en donde dijo, "se recibió la llamada telefónica en donde se encuentra en resguardo las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto".

La aeronave, agregó, despegó con un tripulante, un piloto, en este caso Larry Curtis Parker.

La secretaria indicó además que el gobierno de México tenía en su poder todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México, "que está en calidad de visitante, no está registrado como autoridad ni trabaja en la embajada, no se tiene como un piloto particular, como un visitante, ni siquiera es una calidad de migrante, solamente es de un piloto la información hasta el momento", explicó.

Detalló además que Larry Curtis Parker piloteaba una avioneta tipo Cessna 205.

El pasado 27 de julio, la periodista Peniley Ramírez dio a conocer en su columna publicada en el periódico Reforma que el piloto Larry Curtis Parker la buscó para deslindarse del caso.

La periodista detalló que Curtis Parker es en realidad un empresario estadounidense que suele viajar de Nuevo México hacia Sonora, a bordo de una avioneta Cessna, pero que nada tenía que ver con la detención del exlíder del Cartel de Sinaloa.

El mismo 25 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, (DHS, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en que celebró el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada-García y Joaquín Guzmán López por las autoridades estadounidenses.

En dicho comunicado, el DHS compartió dos fotografías en donde agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) caminan hacia un avión para ejecutar el arresto del capo.

En este caso, el avión no se trata de una avioneta tipo Cessna 205, sino de un avión más grande y lujoso tipo Beechcraft King Air turboprop.

Las fotografías del avión en que "El Mayo" presuntamente fue trasladado a EU coinciden con los reportes de la agencia Reuters, según los cuales un trabajador del aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, dijo que vio aterrizar un Beechcraft King Air en la pista, donde ya esperaban agentes federales.

"Dos individuos bajaron del avión (...) y fueron tranquilamente puestos bajo custodia", dijo el hombre, que se negó a revelar su identidad por temor a su seguridad, informó la agencia.

Sobre el piloto del avión, el pasado viernes 9 de agosto el embajador de EU, Ken Salazar, descartó también que el piloto y el avión que trasladó al "Mayo" hacia EU fueran del gobierno estadounidense y aseguró que más bien se trató de una operación entre cárteles.

Agregó además que el avión salió de Sinaloa hacia Santa Teresa, sin antes haber entregado un plan de vuelo que se hubiera registrado con las agencias de EU.

"El piloto del avión no era, no es empleado de los Estados Unidos, no es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos y no es ciudadano de los Estados Unidos", dijo.

Este lunes 12 de agosto, el presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se siga solicitando más información al gobierno de EU respecto a qué pasó con el piloto de la aeronave que traslado al "Mayo".