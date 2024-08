Priistas se rebelan contra reelección de “Alito” y piden ayuda al INE

“Presentamos un recurso para solicitar al Consejo General del INE que convoque una sesión extraordinaria para conocer la situación del PRI por el carácter urgente que reviste el hecho de que el próximo domingo 11 se pretende culminar con el proceso de renovación de la dirigencia nacional”, declaró.

Mencionó que con este recurso –que también fue firmado por el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño y el exdiputado Fernado Galindo– quieren que el INE conteste si son legales los cambios que aprobaron en la Asamblea Nacional del PRI el pasado 7 de julio para establecer la reelección de la dirigencia hasta por dos periodos consecutivos más.

“(Queremos que) se conteste una sola pregunta, ¿es legal o no es legal realizar reformas a los documentos básicos y elegir dirigencia nacional cuando todavía no concluye el proceso electoral federal? Es simplemente una respuesta de que dé un sí o no. ¿Es legal?”, dijo.

Señaló que si el INE contesta que no son legales esos cambios, se “cae“ la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional del próximo domingo 11 de agosto, en la cual están escritas dos fórmulas la de Alejandro Moreno y la de Lorena Piñón.