CNTE llama a reforzar su huelga con una movilización nacional para este viernes

“La conferencia de las resistencias convoca a respaldar la huelga nacional de la CNTE este 30 de mayo. Nos movilizamos por pensiones dignas, salarios justos y la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Desde cada comunidad, cada escuela y cada rincón del país”, exhortó a través de redes sociales.

El llamado de la CNTE llega un día después de sostener una segunda mesa de diálogo con las autoridades de Educación, Gobernación y Hacienda, donde de nuevo no se alcanzaron acuerdos. A pesar del exhorto a reforzar la movilización, la CNTE mantiene que no tiene intención de boicotear la jornada electoral del domingo 1 de junio, aunque tampoco hay señales de que concluya su plantón en el Zócalo y la huelga antes de esa fecha.

Pese a ello, el secretario de Educación, Mario Delgado, declaró este jueves, en entrevistas con algunos medios, que todavía espera que los maestros acepten las propuestas del gobierno federal.

“El plan B es que ellos entren en razón, que sigamos trabajando, que sigamos dialogando. (...) A nosotros nos preocupa mucho los niños sin clase, me parece muy injusto para ellos y para las familias”, comentó.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Educación, Gobernación y el ISSSTE informaron que sus titulares mantienen la voluntad de atender "las preocupaciones" de los docentes a través de mesas de trabajo permanentes y que siguen a la espera de su respuesta respecto a las propuestas planteadas ayer.

“Esta disposición se mantiene, con la convicción de que las diferencias se resuelven en un marco de respeto, legalidad, pero también de responsabilidad presupuestal”, afirmaron.

En mesa de diálogo con las y los maestros de la CNTE, presentamos nuevas propuestas para las y los pensionados del @ISSSTE_mx a fin de encontrar las mejores vías de solución a sus peticiones.



Estas nuevas propuestas expresan un elevado esfuerzo financiero del gobierno de la… pic.twitter.com/UuAlbmLdEe — Martí Batres (@martibatres) May 29, 2025

Las autoridades aseguraron que el magisterio es reconocido en este gobierno y llamaron a la CNTE a frenar el paro y "a poner en el centro el bien común de la población".

"Estamos a 33 días de concluir el ciclo escolar 2024-2025 y nuestras y nuestros niños merecen un cierre digno que asegure haber adquirido las habilidades y aprendizajes que corresponden a cada nivel y grado escolar", agregaron.

Diálogo sin acuerdos

Este miércoles, el gobierno federal presentó a los maestros un plan alternativo para atender sus demandas, que incluye disminuir la edad de jubilación cada tres años, hasta fijarla en 2028 en 55 para las profesoras y 58 para los docentes.

El sindicato declaró que debatirá las propuestas en asamblea con sus bases y, aunque aún no declara públicamente que rechaza las medidas totalmente, sí señalado que éstas no resuelven sus demandas y las calificado de “paliativos” y “paja”.

La CNTE continúa firme en su principal solicitud, a pesar de que el gobierno no muestra intenciones de aceptar la abrogación de la reforma del ISSSTE aprobada durante el sexenio del panista Felipe Calderón.

Otro de sus objetivos centrales es retomar el diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que canceló una reunión programada para el 23 de mayo tras las intensas movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México la semana pasada.

Sin embargo, la intención es hacerlo cuando el propio sindicato concluya la elaboración de una propuesta para regresar al antiguo sistema de pensiones sin Afores, que busca entregar a la mandataria federal.

En medio de esta negociación, el sindicato disidente busca redoblar sus protestas a partir de mañana, después de que las disminuyera este jueves, con bloqueos únicamente en la avenida Reforma, una de las vías más transitadas de la capital.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no caerá en provocaciones de la Coordinadora Nacional, pero evitó dar más información sobre el encuentro de ayer entre las autoridades federales y los maestros. Aseguró que informarían los secretarios presentes en la reunión.

“Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones”, planteó.