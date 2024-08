Sheinbaum y Maru Campos se pronuncian por dejar atrás "tensión" por campañas

Las diferencias de Maru Campos con AMLO

En enero de este año, cuando estaba la intercampaña de las elecciones, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la inseguridad que se registra en la entidad y el el secuestro de integrantes de la familia Le Barón.

"Que el gobierno federal deje de ser omiso, sino es que decir pendejo", declaró.

En esa ocasión la mandataria dijo que los gobiernos estatales y municipales no le podía hacer la "tarea" al Gobierno Federal y exigió pusiera atención, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Chihuahua.

Esa vez, el presidente López Obrador respondió a los dichos de la mandataria que "cuando hay groserías, no. Ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter. No respondo a esas cosas".