Lo que debes saber de la entrevista que una vez dio "El Mayo" a Julio Scherer

“Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra. A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego”, escribió el periodista en la edición 1744 de dicha revista.

En este escrito, el periodista narra desde que tomó el primer taxi que lo acercaría a su destino hasta que se encontró con el narcotraficante. Ello sin dar detalles ya exactos, pues dijo que no quería dar información “que pudieran convertirme en un delator”.

En el 2010, el periodista Julio Scherer entrevistó al Mayo Zambada.



Lo que declaró el narcotraficante en ese encuentro fue brutal: "Si me atrapan o me matan... nada cambia".



Al hablar sobre sus primeros minutos con Ismael Zambada, el periodista contó que el narcotraficante lo recibió con la mano dispuesta al saludo y unas palabras de bienvenida. “Tenía mucho interés en conocerlo”, le dijo el capo al periodista.

“Me encontraba en una construcción rústica de dos recámaras y dos baños, según pude comprobar en los minutos que me pude apartar del capo para lavarme. Al exterior había una mesa de madera tosca para seis comensales, y bajo un árbol que parecía un bosque, tres sillas mecedoras con una pequeña mesa al centro. Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma”, así narró el periodista al hablar del lugar donde se encontró con él también compadre de “El Chapo”.