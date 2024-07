"El Mayo" Zambada está detenido con un hijo del Chapo: últimas noticias en vivo

"El Mayo” Zambada permaneció en el anonimato durante muchos años, pues casi no hay imágenes de él. Sin embargo una de las fotos más conocidas fue la que se tomó en 2010 con el periodista Julio Scherer cuando lo entrevistó para el semanario Proceso y esta misma imagen se utilizó en el juicio contra Joaquin “El Chapo” Guzmán.

En 2010, Julio Scherer acudió a la "guarida" de Ismael "El Mayo" Zambada, para un encuentro que tituló “Crónica de un encuentro insólito”.

“Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra. A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego”, escribió el periodista en al edición 1744 de dicha revista.