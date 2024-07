Es indispensable un Poder Judicial autónomo, dice Norma Piña

El contexto complejo que vive nuestro país no permite la improvisación, ni beneficiaría a los justiciables. Requerimos de un Poder Judicial ajeno a los vaivenes de la política: ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del #PJF



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la próxima mandataria Claudia Sheinbaum le pidieron a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revele los supuestos acuerdos a los que llegó tras la reunión con el aún dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

“Que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo, en las Lomas y se entrevista con el presidente de un partido; cenan y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora de qué hablaron”, dijo López Obrador.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que una de las preguntas que debe dar la ministra presidente el máximo tribunal de justicia es por qué aceptó esta invitación en pleno proceso electoral.

Medios revelaron este año que Norma Piña organizó en diciembre de 2023 una cena con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde estuvo también Alejandro Moreno. Este encuentro presuntamente se dio un día después de que Reyes Rodríguez renunció como titular de este órgano electoral judicial.

Claudia Sheinbaum también se unió al llamado de López Obrador y le pidió a la ministra presidenta aclarar varios hechos que la relaciona a ella y al Poder Judicial, como hablar sobre las resoluciones que han hecho jueces y magistrados para liberar a presuntos delincuentes del narcotráfico.

"Este doble discurso, doble moral que tiene nuestros adversarios, que expliquen la ministra presidenta estas liberaciones y muchas otras, los famosos sabadázos que se dan. Por que no explican esos casos. Es como cuando ahora pide dialogo la presidenta de la Suprema Corte con el presiente de la República o su servidora, no que había autoritarismo o por qué no explica la reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un ministro", dijo Claudia Sheinbaum.