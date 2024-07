El "Bart", criminal confeso, revela detalles del atentado contra Gómez Leyva

"Sabemos que sí se está haciendo tanta investigación es porque él está haciendo su pancho, si lo hubiera matado no se estaría haciendo una investigación, México mágico", agregó.

A cuantos periodistas han matado y no ha pasado nada. No han agarrado a nadie.

El "Bart" declaró además que si enfrente de él estuviera el periodista que intentó asesinar en 2022, en su mente no cruzaría pedirle una disculpa, pues para él era simplemente "un paciente más".

"Si lo tuviera enfrente ni le pediría disculpas ni nada, nada más le diría qué quieres o qué esperas, no sé... no le pediría disculpas, es arrepentirme de lo que ya hice y no, no me gusta arreglar las cosas con un perdón, con esta persona no, yo lo veía como un paciente más", agregó.

El criminal confeso lamentó que el blindaje de la camioneta en el que se trasladaba el periodista fue el motivo por el que falló en su intento de homicidio.

"El fallido fue por el blindaje, por error de otra persona y tal vez error mío porque si me hubiera dado cuenta de que tenía el blindaje me hubiera desistido...", agregó.

"No matar a Ciro Gómez Leyva fue el peor error de mi vida", aseguró para el podcast @Penitencia_Mx, de @saskianino, Héctor Martínez "El Bart", quien presuntamente le disparó a Ciro la noche del 15 de diciembre de 2022. Dijo que volvería a atentar contra él pero lo haría solo y… pic.twitter.com/46UNkUJ0uB — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 8, 2024

Al ser cuestionado sobre las razones por las que se ordenó el asesinato de Ciro Gómez Leyva, el "Bart" apuntó que aunque desde su punto de vista no es un periodista muy importante en el país, él considera que tal vez "iba a hablar de más".

"Ese el el tema de los periodista que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más, no se ponen a pensar que esas personas tengan un paro más arriba de ellos, las personas que se han dado de baja es por algo, se han metido en cosas, hay personas que han sido violadores que es un gusto de darlos de bajo, quién tolera a un violador, no sabemos cómo sea Ciro", agregó.