Larry Diamond, experto de Stanford, alerta riesgo de voto popular con jueces

Fue así que el investigador y catedrático argumentó que es "sumamente peligroso" el plan presidencial de reformar al Poder Judicial de esta manera, ya que dijo, el resultado será una reducción en la rendición de cuentas horizontal y en la capacidad del sistema para poder impartir justicia y combatir el delito.

"No puedo imaginarme una peor manera de elegir a jueces que sean elegidos por la gente, por el pueblo... El Poder Judicial no es una entidad representativa, no tiene que estar sujeto de ninguna manera inmediata a las mismas pasiones populistas y a los legisladores y a los líderes, es no entender la función del Poder Judicial en una democracia de alta calidad. Es arriesgar, minar, la independencia del Poder Judicial, la integridad y la capacidad de hacer su trabajo", afirmó.

Larry Diamond aseguró así que el peligro a la autonomía del Poder Judicial viene de las dimensiones obvias del proceso electoral que supondrá elegir a jueces o magistrados a través del voto popular, con el respaldo implícito o explícito de los partidos políticos, lo que los llevaría a tener cierta obligación con los partido que los llevaron a ser elegidos, minando así la posibilidad de tener independencia en sus fallos o lograr una rendición de cuentas horizontal.

"Si un juez, por ejemplo, tiene que competir en una elección para poder lograr el cargo, pues van a necesitar dinero para poder competir y de dónde van a obtener esos recursos, bueno, pues probablemente vayan a conseguirlos con los partidos políticos, con donantes y hombres de negocios acaudalados, o del crimen y de cualquier persona, partido político, élites, líderes de negocios o potenciales bandas criminales van a estar ahí presentes y cómo van a poder sus fallos de manera independiente contra alguien de los apoyó financieramente su campaña", apuntó.