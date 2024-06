Jueces, magistrados y ministros están invitados a foros sobre reforma judicial

“Vamos a invitar a los 11 ministros de la Suprema Corte, así como a los magistrados de todos los tribunales de la República y jueces para que expongan sus puntos de vista”, afirmó Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al anunciar el sentido que tiene ampliar los foros.

Además se invitará a las barras y colegios de abogados, universidades, escuelas de derecho, organizaciones y sociedad civil a participar en las nueve sesiones de los foros del 27 de junio al 8 de agosto.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Acufed), que preside jueza Juana Fuentes Velázquez, emitió la semana pasada un comunicado de aceptación a discutir los temas planteados para reformar al Poder Judicial.

“Las y los juzgadores federales somos leales a México. La JUFED en su legítima representación acepta participar en ese proceso de diálogo, con la confianza de que nuestras propuestas serán escuchadas y valoradas. Somos testigos de que la carrera judicial es el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos el contar con juzgadores profesionales e imparciales, quienes no deben su ascenso dentro del Poder Judicial a nadie que no sea su propio esfuerzo y la superación de los rigurosos estándares que ésta impone”, informó la asociación civil el pasado 12 de junio.

Al día siguiente, 13 junio, el ministro de la SCJN Juan Luis González Alcántara Carrancá expuso la disposición al diálogo que tiene la Corte, en la inauguración de la décima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, en Puebla.

En representación de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, el ministro indicó: “es de todos sabido que el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial de la Federación. Reconocemos que el sistema de justicia federal es perfectible, sabemos y lo reconocemos, y en este punto la autocrítica es indispensable para mejorar”.

“El diálogo que estamos dispuestos a entablar, para llegar a formular mejoras estructurales, no podría ser otro que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico con información objetiva como real, en donde se escuche, en donde se intercambien ideas, con los operadores y actores involucrados”, expuso.

La semana pasada, la Barra Mexicana se sumó también a la apertura expresada por Sheinbaum Pardo para discutir el tema entre la sociedad mexicana y pidió que además participen universidades, colegios de abogados, cámaras empresariales, centros de investigación y ciudadanía.

Este miércoles 19 de junio tocó a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación (TEPJF) mostrar su disposición en participar en los foros y a aportar en ellos la experiencia acumulada con que cuentan.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, dijo que de ser convocados participarán, pues “es importante que haya reformas, eso siempre que sean para fortalecer a las instituciones, fortalecer la autonomía, la independencia de, en este caso, las y los impartidores de justicia. Me parece que eso siempre mejora”.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña dijo que él también acudiría, pues les gustaría hablar sobre por qué no es buena idea la elección de juzgadores por la vía popular.

“Ya he dicho que a mí no me parece buena idea la elección de jueces populares, pero ya ahorita no importa lo que nosotros opinemos, importa lo que el pueblo de México haya establecido y en la representación correspondiente las Cámaras de Diputados y las reformas respectivas. A mí me parece una mala idea, pero bueno, ya tendrá que ser el Congreso de la Unión y nuestro respeto a su trabajo, por supuesto”.