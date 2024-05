Audios de Alpízar son una filtración de Norma Piña, acusa Arturo Zaldívar

Fue así que a su salida como juez del Quinto Distrito y en tan solo dos meses un secretario del juzgado aceptó el amparo y negó la orden de aprehensión contra Frida Martínez.

Este miércoles, Arturo Zaldívar sostuvo en entrevista por Radio Fórmula que nada tiene que ver con estos audios. Aseveró que él no participó en dichos audios e insistió que, ante la presunción de una actividad ilegal, son las instancias del Poder Judicial las que deben determinar su veracidad.

"Yo no tengo ninguna opinión sobre los audios, yo no participo en ellos, no sé ni siquiera si son auténticos o están manipulados, no lo sé. No tengo comentario alguno, esto se tendrán que aclarar por quienes se dice que intervinieron en el procedimiento ante el Consejo y ojalá le respeten todos sus derechos humanos", expuso.

Zaldívar consideró además que la ministra Norma Piña vuelve a utilizar al Poder Judicial de forma facciosa y con una "clara intencionalidad" política-electoral.

"Está usando todo el poder para denostar y para evidenciar investigaciones que debe tener en secrecía. Hizo primero una filtración masiva de una denuncia anónima y ahora hace una filtración selectiva de otro asunto. Me parece muy grave, viola todo el proceso y se ve la intencionalidad política", agregó.

El ministro en retiro insistió en que él nunca dio ninguna instrucción, comentario o presión a ningún juez, jueza, magistrada o magistrado, ni ninguna instrucción a colaborador alguno para que lo hiciera.

"Todo lo que se trata es de desviar la atención para golpearme, yo tengo mi conciencia tranquila, actué siempre pensando en lo mejor para el Poder Judicial. Yo no intervenía en asuntos en juzgados ni colegiados", apuntó.

Zaldívar se deslindó de nueva cuenta de esta denuncia en la que se le acusa de presuntamente presionar a jueces y magistrados para cambiar el sentido de sus resoluciones en los casos que llevaban, esto luego de que en abril se dio a conocer que la Corte abrió una investigación en su contra por hechos que, según una denuncia anónima, tuvieron verificativo entre 2019 y 2022, durante su gestión como presidente del CJF y que implicó también a otros de sus excolaboradores.