"Obviamente la intencionalidad política de Norma Piña está clara, la manera de querer intervenir en el proceso electoral es descarada, en el mismo comunicado. Este procedimiento no solo conmigo, con todos, está totalmente viciado, se está usando a la Corte de una manera facciosa", insistió.

El exministro presidente de la Corte aclaró que su problema no es con el Poder Judicial sino con la ministra Norma Piña.

"He dicho y hoy lo repito, la mayoría de las personas, juzgadores del Poder Judicial Federal, son gente honesta, trabajadora, sacrificada en su trabajo, que siempre ha habido una mayoría corrupta eso es así, pero nuestro problema no es con la Corte, no es con el Poder Judicial, es con Norma Piña que está usando la Corte y el Poder Judicial sin consentimiento de las y los ministros, de los consejeros y de las consejeras", aclaró.

El pasado viernes 12 de abril se dio a conocer que la presidenta de la Corte, Norma Piña, abrió una investigación en contra del equipo del ministro en retiro Arturo Zaldívar, a partir de una denuncia anónima enviada a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF, en la que se les acusa de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, “a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar”, para que presuntamente resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables.

Este martes 16 de abril, Morena y Zaldívar anunciaron que procederán de forma penal en contra de Norma Piña, además de que buscarán llevarla a juicio político, por presuntamente utilizar indebidamente a la Corte y al Poder Judicial de la Federación con fines electorales.

Este miércoles 17 de abril, la Corte emitió un comunicado en el que se informó que será el pleno del Alto Tribunal el que decida lo que pasará con la denuncia al exministro Arturo Zaldívar.