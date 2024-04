Arturo Zaldívar acusa que Norma Piña está aliada con Xóchitl Gálvez

Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN (Xóchitl Gálvez), tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña Arturo Zaldívar, ministro en retiro

Durante la conversación, el expresidente de la SCJN aseguró que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir en el proceso electoral más grande de la historia reciente del país en donde se elegirán más de 20,000 cargos de elección popular.

“Recordarán ustedes, y esto salió incluso en algunas notas, que hace unos meses cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez , hubo una intervención de la ministra presidenta. Presionó a los magistrados y a la magistrada que estaba pidiendo la renuncia, para que no quitaran a Reyes Rodríguez.

“Y una de las cosas que ella amenazó es que ella iba llevar el asunto a la Corte… ¿Qué paró esto? Que ella (Norma Piña) mandó unos chats indebidos a uno de los magistrados, donde los amenazaba”, aseveró.

El doctor en Derecho aseguró que actualmente la autoridad está a cargo actualmente de la ministra Norma Piña al frente de la SCJN, sin embargo, la está utilizando de manera inadmisible para intervenir en la contienda electoral, porque a algunos sectores políticos no les gustó su incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum, argumentó.

“Mientras lo aprueban o no (en la Corte), ya dio un golpe mediático involucrándome en conductas indebidas. ¿Qué es lo que buscaban? Lo que buscaban es el golpe político, mediático, y por eso estoy aquí, porque me parece que es completamente inadmisible, en mi caso, y también en el de los otros ex servidores públicos, que una investigación que tiene que llevarse con secrecía, ahí hay un efecto corruptor, ya se violaron todas las garantías: la defensa adecuada, principio de inocencia, el principio de buena fe, la secrecía. Todo, todo es un desaseo enorme, que es muy lamentable que venga de la Corte”, sentenció.