Raquel Serur y otros embajadores mexicanos que fueron expulsados

Raquel Serur reconoció la labor del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en Ecuador, así como la solidez de las instituciones mexicanas, luego de que la noche del viernes pasado, un grupo de policías de Ecuador irrumpió a la fuerza en la embajada de México en Quito, en donde se encontraba el exvicepresidente Jorge Glas.

“El más alto honor para mí ha sido servir a México, servir como embajadora en el Ecuador. Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. (...) Créanme que la entrega a México de los diplomáticos de carrera es extraordinaria y merece reconocimiento de todos los mexicanos”, dijo

Raquel Serur también lamentó el actuar del gobierno ecuatoriano, “el atropello" a la embajada.

"Es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo”, recalcó.

Esta no es la primera vez que un embajador mexicano es declarado "persona non grata" y expulsado de otro país. En diciembre de 2022, el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy Conesa, también fue expulsado del país sudamericano y declarado "persona non grata".

El 20 de diciembre de 2022 el gobierno peruano otorgó un plazo de 72 horas al funcionario mexicano para abandonar el territorio.

La decisión fue adoptada en respuesta a las reiteradas declaraciones efectuadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política en el Perú, las cuales fueron consideradas como una "inaceptable injerencia en asuntos internos".

Además, en 2019, el gobierno de la presidenta interina de Boliva, Jeanine Áñez, expulsó a la embajadora mexicana María Teresa Mercado Pérez.

La decisión intensificó la controversia iniciada en noviembre, cuando México concedió asilo político al expresidente Evo Morales.

Tanto la diplomática mexicana como dos funcionarios españoles fueron declarados "personas non gratas".

La expulsión de María Teresa Mercado ocurrió luego de que Bolivia reclamó a México haber dado asilo al expresidente Evo Morales, mientras que México denunció que su embajada en La Paz fue asediada.

El 30 de diciembre de 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ordenó a la embajadora Mercado volver a territorio mexicano “con el fin de resguardar su seguridad e integridad”.

Tras este hecho, en febrero de 2020, a recomendación del canciller Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador otorgó el ascenso al rango de embajadora de carrera a la funcionaria.