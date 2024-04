“Si alguien se equivoca, hay consecuencias”, dice Gálvez por video de su hijo

Tras el video en el que se ve a su hijo Juan Pablo en aparente estado de ebriedad y agrediendo a trabajadores de un antro, Xóchitl Gálvez señaló que esta grabación es parte de la “guerra sucia” contra ella, porque no le encuentran nada sobre su persona.

“Me van a tratar de sacar toda la guerra sucia como no me encuentran nada en mí personas, pues obviamente van a tratar a darlas con mi familia, con mi hermana, pero estoy lista para eso y adelante. Voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es más poderosos que cualquier ataque”, mencionó la candidata presidencial por el PAN, PRI, PRD.