EnFotos | Viacrucis migrante con más de 2,000 personas parte de Chiapas

Los migrantes buscan mostrar el dolor humano y las dificultades que padecen en su travesía por México. (Jose Torres/REUTERS)

Al frente de la movilización, que se organiza desde 2010, sobresale una pancarta en la que se lee "asesinos de migrantes pobres".

"El migrante sigue sufriendo el calvario que sufrió Jesús", dijo Vázquez, párroco de una iglesia que brinda ayuda humanitaria a los extranjeros que llegan a Chiapas tras cruzar el río Suchiate desde Guatemala.

El religioso acusó ante periodistas que los migrantes son víctimas de una "crueldad" reflejada en robos, secuestros y extorsiones por parte de delincuentes y autoridades, que a menudo los obligan a descender de los autobuses para realizar su largo trayecto a pie.

"Parece que es un gobierno sádico que disfruta del sufrimiento de los demás; disfruta que los migrantes sufran el cansancio, el sol, la lluvia. Es algo que no entendemos, pero la sociedad no puede acostumbrarse al sufrimiento humano y no se puede permitir que esta población ponga en peligro su vida", afirmó el sacerdote.