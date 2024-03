Hallan con vida al periodista Jaime Barrera; “Fue una advertencia”, dice

Jaime Barrera detalló que no supo a qué lugar lo llevaron, pues tuvo los ojos vendados y las manos atadas.

"Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado, en un sitio donde no veía", señaló.

Adelantó que pedirá protección a las autoridades y que volverá a su trabajó el lunes próximo.

"El reto es no dejar que eso pase. La vida sigue, hay que tomar muchas precauciones, pero que eso no limite en el trabajo de uno. Me quedaré en Guadalajara", agregó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Itzul Barrera, hija del periodista Jaime Barrera, confirmó que su papá ya se encuentra en casa con su familia.

Además, agradeció a las personas que la apoyaron durante la ausencia de su padre.