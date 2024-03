Desaparición del periodista Jaime Barrera se investiga como posible secuestro

La noche del lunes la camioneta del periodista fue encontrada abandonada en una colonia popular. “Se localizaron lo que parece son huellas dactilares, están fijadas y se van a remitir a la investigación. El auto no presenta algún tipo de daño que haga presumir alguna colisión, no hay indicios de hechos violentos en el interior del auto. No se localizaron indicios de manchas o de huella hemáticas", detalló el fiscal.

En la rueda de prensa se mostraron imágenes del seguimiento a su camioneta del periodista en su tránsito por diversas calles y avenidas, en una ruta del lugar de trabajo del periodista hasta donde fue hallado el vehículo.

El fiscal indicó que la desaparición fue denunciada formalmente a las 21 horas de ayer y a las 7 de la mañana de este martes se recibió en el 911 un reporte que hacía alusión a que "había personas que pudieran tener información de que el compañero podría haber sido privado de la libertad”.